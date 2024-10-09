Nijer'de Şiddetli Yağışlar 339 Can Aldı - Son Dakika
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Nijer'de Şiddetli Yağışlar 339 Can Aldı

Nijer'de haziran ayından bu yana etkili olan yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 339'a ulaştı.

09.10.2024 23:48
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Nijer'de hazirandan bu yana devam eden şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 339'a yükseldi.

Nijer Haber Ajansının (ANP) haberine göre, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 23 Eylül itibarıyla aşırı yağışlardan 1 milyon 176 bin 528 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 339'a çıktığını bildirdi.

Açıklamada, yağışlardan en çok etkilenen ülkenin orta ve güney bölgesinde yer alan Maradi'de 111, batıda yer alan Tahoua'da 99, orta ve doğu bölgesinde yer alan Zinder'de 65, güneyde yer alan Dosso'da 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Başkent Niamey'de de sağanak nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Yağışlardan etkilenen diğer bölgelerde ise toplam 33 kişi yaşamını yitirdi.

Ölü sayısı 4 Eylül'de 273 olarak duyurulmuştu.

Öte yandan ülkenin kuzeyinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Agadez kenti ve kentte yer alan 1515 tarihli tamamı kilden yapılan tarihi Agadez Camisi'nin de ciddi şekilde zarar gördüğü öğrenildi.

Ulusal Meteoroloji Ofisi, bazı bölgelere geçen yıla oranla yüzde 200 daha fazla yağış düştüğünü açıkladı.

Ülkede 2 Ekim olarak belirlenen okulların açılış tarihi yağışlar nedeniyle 28 Ekim'e ertelenmişti.

Nijer'de haziranda başlayan yağış dönemi eylülde sona eriyor. Geçen yıl 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijer'de Şiddetli Yağışlar 339 Can Aldı - Son Dakika

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