Nijer'de Terör Saldırısı: 34 Asker Öldü

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 34 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tillaberi bölgesinde yer alan Banibangou mevkisinde konuşlu güvenlik güçlerinin kimliği belirsiz teröristlerce saldırıya uğradığı bildirildi.

Askerler ile teröristler arasında çıkan çatışmada 34 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 14 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve saldırıyı üstlenen olmadığı ifade edildi.

Mali sınırında yer alan ve ülkenin en önemli askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Banibangou'ya 25 Nisan'da da saldırı düzenlenmiş ve olayda 12 asker hayatını kaybetmişti.