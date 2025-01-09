Nijerya'da 10 Milyon Fidan Dikilecek

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 10 milyon fidan dikileceği bildirildi.

Kaduna Eyaleti Çevre Komiseri Abubakar Buba, gazetecilere açıklamasında, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla eyalet genelinde 4 yıl içinde 10 milyon fidan dikileceğini belirtti.

Buba, ağaçlandırma programıyla Kaduna'da karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği sorunlarının çözülmesinin hedeflendiğini dile getirerek, "İklim değişikliğinin en büyük sorunları karbon emisyonları, sera gazları ve benzerleri. Karbondioksidi emen en etkili araç ise ağaçlar." dedi.

Eyalet yönetiminin geçen yıl 1,7 milyon fidanı başarıyla diktiğini kaydeden Buba, "Daha Yeşil, Daha Temiz Kaduna" Programı kapsamında yerel halkı fidan dikimine katkıda bulunmaya davet etti.

Buba, "Eyalet sakinlerinden sadece ağaç dikmelerini değil, aynı zamanda bu ağaçların şehirlerde, banliyölerde ve köylerde de büyüyüp gelişmesi için bakım yapmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi, kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için son yıllarda yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.