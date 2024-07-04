Nijerya'da 31 eyalet için şiddetli fırtına ve sel uyarısı

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki 36 eyaletin 31'i için şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), Yobe eyaletinde meydana gelen sellerde 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin 36 eyaletinden 31'i için şiddetli fırtına ve sel uyarısında bulundu.

NEMA Genel Direktörü Zubaida Umar, yaptığı açıklamada, 31 eyalete bağlı 148 bölgenin şiddetli yağışlar ve selle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Bu bölgelerde yağışlar nedeniyle gıda sıkıntısı yaşanabileceğini kaydeden Umar, "Geçmişte sel felaketleri nedeniyle can kayıpları yaşandı, hayat olumsuz etkilendi ve altyapılar tahrip oldu. Bir daha böyle bir şey olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Umar, felaketin yaşanabileceği bölgelerin liderlerini ve halkı yağmur mevsiminde sel baskınlarını azaltmaya yönelik tedbirleri desteklemeye çağırdı.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde bu hafta başında şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 9 kişi yaşamını yitirmişti. Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Nijerya hükümeti, 2022'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 600 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.