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Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Operasyon: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Operasyon: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü Boko Haram'a karşı 11 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda teröristlere ait 25 kamp da imha edildi. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Nijerya\'da Boko Haram\'a Karşı Operasyon: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
18.01.2024 - 00:09,
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Çad Gölü bölgesindeki isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletindeki Timbuktu bölgesi ve Sambisa ormanında Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Makama, operasyonlarda 11 teröristin öldürüldüğünü, teröristlere ait 25 kampın imha edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Operasyon: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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