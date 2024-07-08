Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü Boko Haram'a mensup 11 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonucunda teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Boko Haram, 2009 yılından bu yana düzenlediği terör eylemleriyle 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca örgüt, komşu ülkelerde de saldırılar düzenleyerek binlerce kişinin ölümüne sebep oldu ve yüz binlerce kişinin göç etmesine yol açtı.

08.07.2024 18:37
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü.

Çad Gölü bölgesindeki isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinin başkenti Maiguduri'de Boko Haram'ın saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Makama, engellenen saldırının ardından ordu ve Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) işbirliğinde eyaletteki Sambisa ormanında teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Makama, teröristlere ait silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü - Son Dakika
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