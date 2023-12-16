Nijerya\'da çete operasyonunda 13 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Sokoto ve Ogun eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda, çetelerin kaçırdığı 13 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, Sokoto eyaletine bağlı Bauni köyünde, çetelere yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda, çetelerin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığı kaydedilerek, 3 çete mensubunun da öldürüldüğü aktarıldı.
Ulusal basındaki haberlerde ise Ogun eyaletindeki çetelere karşı düzenlenen operasyonda, 7 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
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