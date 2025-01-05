Nijerya'da Çoban-Çiftçi Çatışması: 9 Ölü

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan çatışmada 9 kişi yaşamını yitirdi.

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Miga bölgesinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.

Shiisu, çatışmada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirten Shiisu, olayın kontrol altına alındığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.