Nijerya'da Kolera Salgını: 25 Ölü

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Nijerya'da kolera salgını nedeniyle Sokoto eyaletinde 25 kişi hayatını kaybetti.

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Asabe Balarabe, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin 3 bölgesinde 1160 kolera vakasının görüldüğünü belirtti.

Balarabe, bu bölgelerde kolera salgını nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

Bölgelere ek sağlık personelinin sevk edildiğini aktaran Balarabe, personelin hastalığın yayılmasını önlemek ve salgını kontrol altına almak amacıyla hükümetle iş birliği yaptığını kaydetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede ocak-ekim döneminde 370'ten fazla kişi koleradan hayatını kaybetti.

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.