Nijerya\'da Lassa ateşi can aldı, yıl başından bu yana 268 ölü ve 1.138 vaka var

ABUJA, 14 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'da yılın başından bu yana Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükselirken, ülkede 1.138 teyit edilmiş vaka bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin pazartesi günü açıkladığı son verilere göre, 21 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında vaka ölüm oranı yüzde 23,6 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 18,6 olarak kayda geçmişti.

Bu yıl şimdiye kadar ülkedeki 36 eyaletin 24'üne bağlı 119 yerel yönetim bölgesinde en az bir doğrulanmış vakanın bildirildiğini belirten merkez, söz konusu dönemde 21-30 yaş aralığındaki kişilerin en çok etkilenen yaş grubu olmaya devam ettiğini kaydetti.

Açıklamaya göre hastalık en çok güneydeki Edo ve Ondo ile kuzeydeki Bauchi, Benue ve Taraba eyaletlerini etkiledi. Teyit edilmiş vakaların yüzde 88'i bu eyaletlerde görüldü.

Merkez, salgından ağır şekilde etkilenen topluluklardaki yetersiz hijyen koşulları ve farkındalık eksikliği ve tedaviye başvurmada yaşanan gecikmeler nedeniyle salgının kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Temel olarak kemirgen idrarı ya da dışkısıyla kirlenmiş gıda ve ev eşyaları yoluyla bulaşan akut bir viral kanamalı hastalık olan Lassa ateşi, enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşabiliyor.