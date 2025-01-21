Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 10 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 10 Ölü

Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle son bir haftada 10 kişi hayatını kaybetti, 54 vaka tespit edildi.

21.01.2025 00:46
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir haftada, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada ülkede 54 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği ifade edilerek, salgın nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülke genelinde geçen yıl 190 kişinin hayatını kaybettiği salgında hükümet, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 10 Ölü - Son Dakika

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