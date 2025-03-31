Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 118 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 118 Ölü

Yılın ilk çeyreğinde Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti; salgın 33 eyalete yayıldı.

31.03.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 118 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede salgının ocak-mart aylarında ülkenin 33 eyaletine yayıldığını belirtti.

İdris, söz konusu aylarda 645 kişide Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini, salgın nedeniyle 118 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ülke genelinde 20'den fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığını aktaran İdris, tedavi merkezlerinin personel sıkıntısı çektiğini ifade etti.

Salgın nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Sağlık, Dünya, Lassa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 118 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
Çanakkale’de korkunç kaza 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Çanakkale'de korkunç kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı
Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
Özgür Özel’in “kayyum“ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in “kayyum“ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
14:07 Trump Putin’i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım
09:15 Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
08:40 Volkan Konak’ın eşi hastane önünde fenalaştı Volkan Konak'ın eşi hastane önünde fenalaştı
08:30 İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı
08:12 Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
08:01 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
03:59 Çanakkale’de korkunç kaza 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Çanakkale'de korkunç kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 22:15:34. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 118 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement