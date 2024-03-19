Nijerya'da Saldırı Sonrası Operasyonda 11 Kişi Öldürüldü

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı: Hiçbir şerefli tüccar İsrail'le ticaret yapmaz

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, iktidarın İsrail ile yaptığı ticarete tepki göstererek, hiçbir şerefli tüccarın katil İsrail'le ticaret yapmayacağını ve terörist İsrail'e demir, çelik ve silah malzemesi satmayacağını belirtti. Ayrıca, hiçbir şerefli tüccarın zalim İsrail'in karnını doyurmak için gıda malzemesi ihracatı yapmayacağını ve hiçbir şerefli devlet adamının bu katliam ortaklığına izin vermeyeceğini ifade etti.