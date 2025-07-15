Nijerya'da Şiddet Olaylarında Düşüş - Son Dakika
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Nijerya'da Şiddet Olaylarında Düşüş

15.07.2025 15:17
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Haziranda Nijerya'da 1111 kişi yaşamını yitirirken, kaçırılma vakalarında büyük bir azalma yaşandı.

Güvenlik sorunlarının derinleştiği Nijerya'da, haziran ayında meydana gelen saldırı ve şiddet olaylarında 1111 kişi yaşamını yitirdi.

Beacon Consulting adlı güvenlik ve istihbarat danışmanlığı şirketinin yayımladığı rapora göre, olayların büyük bölümü ülkenin kuzey eyaletlerinde yaşandı. Çoban-çiftçi çatışmalarının yanı sıra terör örgütleri ve silahlı çetelerin saldırılarında artış görüldü.

Haziranda Nijerya genelinde yaşanan şiddet olaylarında 1111 kişi hayatını kaybederken, 276 kişi de kaçırıldı.

Öte yandan, bir önceki aya göre güvenlik ihlallerinde azalma yaşandı. Mayısta 895 olan olay sayısı haziranda yüzde 48 azalarak 465'e geriledi.

Aynı dönemde şiddet olayları ve saldırılar sonucu can kaybında yüzde 14,27 azalma oldu. Mayıs ayında 1296 olan ölü sayısı haziranda 1111'e düştü.

Kaçırılma vakalarında ise yüzde 74,59'luk dikkat çekici bir düşüş görüldü. Mayıs ayında 1086 olarak kaydedilen bu sayı haziranda 276'ya indi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Şiddet Olaylarında Düşüş - Son Dakika

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