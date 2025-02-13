Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon

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Nijerya'nın Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde, 1-10 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 40 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Abubakar Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 1-10 Şubat'ta Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik, "Fansan Yamma" adlı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Abdullahi, operasyonlarda 40 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralandığını kaydetti.

Operasyonlarda fidye için kaçırılan onlarca kişinin kurtarıldığını aktaran Abdullahi, ayrıca silahlı çete üyelerine ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.