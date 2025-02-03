Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü

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Nijerya'nın güneyindeki Ebonyi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

Ebonyi Polis Sözcüsü Joshua Ukandu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyaletin Ishielu bölgesinde, terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi olduğu düşünülen kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukandu, saldırıda 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin de kül olduğunu söyleyen Ukandu, "Çok sayıda kişi yerinden oldu. Bilginin alınması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk ettik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Taraba eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı operasyonlarda 1 çete üyesi etkisiz hale getirildi, 23 çete üyesi orduya teslim oldu.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.