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Nijerya'da silahlı saldırı: 4 asker öldü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırı: 4 asker öldü

Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 4 asker yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişilerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Nijerya\'da silahlı saldırı: 4 asker öldü
13.12.2023 - 01:17,
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Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 4 asker yaşamını yitirdi.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Jonah Danjuma, Rivers eyaletinin Amungboro-Emuphan kara yolunda devriye gezen askerlerin, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Danjuma, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de kaçırıldığını kaydetti.

Olay bölgesine ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Danjuma, kaçırılanları bulmak için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

IPOB bu tür saldırılar düzenliyor

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta, milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: AA
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Nijerya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırı: 4 asker öldü - Son Dakika
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