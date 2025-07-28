Nijerya'da Tarımda Yapay Zeka Dönemi

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, gıda üretimini izlemek, şeffaflığı artırmak, üreticileri pazara bağlamak ve israfı azaltmak için yapay zeka ve modern teknolojilerin kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Shettima, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Zirvesi'nin (UNFSS+4) açılış oturumunda konuştu.

Konuşmasında küresel gıda güvenliğine dikkati çeken Shettima, gıda ve beslenmenin Nijerya'nın 2021-2025 Ulusal Kalkınma Planı ile 2050 Nijerya Vizyonu'nun temel sütunları haline geldiğini belirterek, "Gıda güvensizliği artık uzak diyarların bir gölgesi değil, ister Nijer Nehri kıyısında ister Tiber Nehri kenarında yaşayın, aynı gerçeği görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Shettima, gıda üretimini izlemek, şeffaflığı artırmak, üreticileri pazarlara bağlamak ve israfı azaltmak için yapay zeka ve modern teknolojilerin kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Dördüncü Sanayi Devrimi'nin tarım sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu belirten Devlet Başkanı Yardımcısı Shettima, "Yapay zeka, coğrafi analizler ve uydu destekli iklim zekası artık tarımsal sözlüğümüzün bir parçası. Bu araçları, üretimi izlemek, şeffaflığı artırmak ve üreticileri pazarlara bağlamak için kullanıyoruz." diye konuştu.

Shettima, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile işbirliği içinde oluşturulan "Özel Tarım-Endüstri İşleme Bölgeleri" aracılığıyla yalnızca üretim değil, aynı zamanda ekonomik dönüşüm hedeflediklerini kaydetti.

Dünyanın iklim krizi, çatışmalar, piyasa dengesizlikleri ve politika hatalarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Shettima, "Bu sadece bir zirve değil, bir yüzleşme. Dünya gözlerimizin önünde değişiyor. Bu dönüşüme ancak birlikte hareket ederek karşı koyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Shettima, Nijerya'nın değişen dünya karşısında liderlik etmeye, öğrenmeye ve işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.