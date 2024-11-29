Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, kaybolan onlarca kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Dambo-Ebuchi bölgesindeki Niger Nehri'nde yaklaşık 200 kişiyi taşıyan tekne battı.
Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) yetkilileri, kazada kaybolan onlarca kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor. 26 Kasım'da Delta eyaletinde yolcu taşıyan iki teknenin çarpışarak batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Tekne Facia: 8 Ölü - Son Dakika
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