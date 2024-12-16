Nijerya'da Tekne Kazası: 20 Ölü

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ABUJA, 16 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Benue Nehri'nde cumartesi günü ahşap bir teknenin alabora olması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkili Melvin James, kazanın Benue eyaletinde satıcıların her hafta düzenlenen pazardan dönüş yaptığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

"Hala bazı kişilerden haber alınamıyor" diyen James, yerel dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bir görgü tanığı, kurbanların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Nijerya'da genellikle aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve kullanım hataları nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor.