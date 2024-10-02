Nijerya'da Tekne Kazası: 60 Ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi.
Mokwa Yerel Yönetimi Basın Sekreteri Abubakar Dakani, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde mevlitten dönen yaklaşık 300 kişinin bindiği teknenin, Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesindeki Gbajibo Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.
Dakani, yerel dalgıçların kurtarma çalışmalarında 60 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.
Çalışmalarda şimdiye kadar 10 kişinin kurtarıldığını belirten Dakani, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne kazaları yaşanıyor.
Son olarak, geçen ay ülkenin Zamfara eyaletindeki nehirde aşırı yük taşıyan teknenin alabora olması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti.
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