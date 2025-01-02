Nijerya'da Terörle Mücadelede Başarı - Son Dakika
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Nijerya'da Terörle Mücadelede Başarı

Nijerya'da 2023'te 10.937 terörist etkisiz hale getirildi, 12.538 kişi gözaltına alındı.

02.01.2025 14:51
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Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, terör örgütleriyle mücadele kapsamında geçen yıl 10 bin 937 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2024'te terör örgütleri ve silahlı çete üyeleriyle mücadele kapsamında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Buba, geçen yıl ülkenin farklı eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 10 bin 937 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Ordunun teröristlerin savaşma kabiliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyleyen Buba, geçen yıl 16 bin 171 teröristin orduya teslim olduğunu aktardı.

Buba, geçen yılki operasyonlarda 12 bin 538 kişinin gözaltına alındığını belirterek, fidye için rehin alınan 7 bin 63 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Operasyonlarda onlarca terörist sığınaklarının imha edildiğini aktaran Buba, teröristlere ait 8 bin 815 silah, mühimmat ve nakit paranın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına da sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Terörle Mücadelede Başarı - Son Dakika

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