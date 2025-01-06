Nijerya'da Yakıt Tankeri Patladı: 4 Ölü

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Delta eyaletinde, bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Agbor Ika bölgesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri devrildi.

Dökülen yakıtın alev alması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Delta Valisi Sheriff Oborevwori, X'ten yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı, Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı ve diğer ilgili makamlara, olayın tüm mağdurlarına acil destek sağlanması talimatı verdiğini belirtti.

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, Ekim 2024'te akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.