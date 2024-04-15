Nijerya'da yolsuzluk soruşturmasında 445 bin dolar ele geçirildi

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Nijerya'da, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanlığı ile ilgili devam eden soruşturmada 445 bin dolar ele geçirildiği bildirildi.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanlığı hakkında devam eden ve görevden alınan Bakan Betta Edu'yu da kapsayan yolsuzluk soruşturmasındaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Bakanlıkta 445 bin dolar ele geçirildiği belirtildi.

4 Ocak'ta görevden alınmıştı

EFCC, 9 Nisan'da, Edu hakkında devam eden soruşturmalarda 50'den fazla farklı banka hesabında 24 milyon dolar tespit ederek el koymuştu.

Nijerya'da Ağustos 2023'te göreve başlayan Edu'nun, ülkenin 4 eyaletindeki savunmasız gruplara dağıtılması gereken 585 milyon nairanın (yaklaşık 661 bin dolar) kişisel bir hesaba aktarılması talimatı verdiği iddia edilmişti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, iddia üzerinde Edu'yu 4 Ocak'ta görevden almıştı.