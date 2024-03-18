Nijerya Devlet Başkanı, askerlerin öldürüldüğü saldırının faillerinin yakalanması için talimat verdi

Sağlık Emekçisi Yalçın Mutlu, Keyfi Sürgüne Gönderildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Yalçın Mutlu'nun gerekçe gösterilmeden dış hastanesine sürgün edildiği gerekçesiyle açıklama yaptı. Yalçın Mutlu'nun 31 yıldır verdiği hizmetiyle tanınan bir emekçi olduğunu belirten sendika, sürgünün ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin tartışmalı yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti. Yalçın Mutlu ise hukuki yollarla haklarını arayacağını ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğini belirtti.