Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırı: 13 ölü - Son Dakika
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Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırı: 13 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Benue eyaletinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Agatu Bölge Başkanı Philip Ebenyakwu, saldırıda 13 kişinin öldüğünü ve birçok kişinin fidye için kaçırıldığını açıkladı. Saldırıda ayrıca 7 ev kundaklandı ve bölge halkının gıda ürünleri gasbedildi. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla sık sık karşı karşıya kalıyor.

10.07.2024 21:17
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Benue eyaletinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Agatu Bölge Başkanı Philip Ebenyakwu, kimliği belirsiz kişilerin Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ebenyakwu, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ise fidye için kaçırıldığını kaydetti.

Saldırıda 7 evin kundaklandığını aktaran Ebenyakwu, bölge halkının gıda ürünlerinin gasbedildiğini söyledi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Boko Haram, Nijerya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırı: 13 ölü - Son Dakika

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