Nijerya'nın Borno eyaletinde asker aracı geçerken mayın patladı, 8 asker öldü - Son Dakika
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Nijerya'nın Borno eyaletinde asker aracı geçerken mayın patladı, 8 asker öldü

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Nijerya'nın Borno eyaletinde ISWAP'ın Kinuba köyüne döşediği mayın, askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak etti. Olayda 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 8 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın Borno eyaletine bağlı Kinuba köyünde döşediği mayın, asker taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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