Nijeryalı genç, görme engellilere yardımcı olmak için sensörlü gözlük geliştirdi - Son Dakika
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Nijeryalı genç, görme engellilere yardımcı olmak için sensörlü gözlük geliştirdi

17 yaşındaki Khalifa Aminu, Kano eyaletinde yaşayan görme engellilere yardımcı olmak amacıyla sensörlü gözlük geliştirdi. Görme engellilerin baston kullanmadan yürüyebilmelerine olanak sağlayan gözlük, ultrasonik ve kızılötesi sensörlerden oluşuyor. Aminu, gözlüğün tasarım ve üretim sürecinin iki yıl sürdüğünü belirterek, daha fazla gözlük üretmek ve görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için destek çağrısında bulundu.

03.07.2024 11:09
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Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Khalifa Aminu, görme engellilerin tek başına yürümesine yardımcı olmak için sensörlü gözlük geliştirdi.

Lise son sınıfa giden Aminu, geliştirdiği sensörlü gözlükle görme engellilerin baston kullanmadan ya da kimsenin yardımı olmadan yürümelerini ve işlerini görmesini amaçlıyor.

Söz konusu gözlük, görme problemi olan kişilerin baston kullanmadan özgürce yürüyebilmelerine yardımcı oluyor. Yaklaşan nesneleri hızla algılayarak alarm sistemini harekete geçiren gözlük, ultrasonik ve kızılötesi (infrared) sensörlerden oluşuyor.

"Görme engellilere yardımcı olmak için bu yola çıktım"

Aminu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi mahallesinde çok sayıda görme engelli kişi olduğunu, bu nedenle buranın "körler mahallesi" olarak bilindiğini söyledi.

Mahallesindeki görme engellilerin tek başına yürümekte zorlandığına bizzat şahit olduğunu anlatan Aminu, "Bizim mahallede çok görme engelli var. Onlara yardımcı olmak için bu yola çıktım. Onlar kimsenin yardımı olmadan dışarıya çıkamıyor ve bu konuda çok zorlanıyor." diye konuştu.

Aminu, geliştirdiği sensörlü gözlük sayesinde görme engellilerin baston kullanmadan sadece gözlükle tek başına yolda yürüyebileceğini aktardı.

Gözlüğün hafif ve kullanımının da kolay olduğunu dile getiren Aminu, "Gözlüğe takılan sensör yoldaki kısa mesafede bulunan engelleri tespit ediyor. Sensörler, tespit ettiği engelleri sinyallere iletiyor ve ardından hoparlörden alarm çalıyor." ifadesini kullandı.

Gözlüğü iki yıl içinde tamamladı

Aminu, mahallesindeki görme engellilere daima yardımcı olmak istediğini, ancak yaptığı işlerin hiç kolay olmadığını kaydetti.

Özellikle malzeme temin etme konusunda çok zorlandığını vurgulayan Aminu, "Çalışma sırasında biri bana ultrasonik sensörü hediye etti ama kızılötesi sensörü almak için 6 ay para biriktirdim ve diğer malzemeleri almak için de para biriktirmek zaman aldı." ifadelerini kullandı.

Aminu, gözlüğü tasarlama ve kullanılabilir hale getirmenin iki yıl sürdüğünün altını çizdi.

Görme engellilerin her yerde bulunduğuna işaret eden Aminu, bu nedenle gözlükleri çoğaltarak her yerde kullanılmasını sağlamak istediğini söyledi.

Aminu, tasarladığı gözlüğün görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracağına inandığını dile getirerek, gözlüklerin daha fazlasını yapmak için kendisine destek verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Nijerya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijeryalı genç, görme engellilere yardımcı olmak için sensörlü gözlük geliştirdi - Son Dakika

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