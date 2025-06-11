Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 60 ACK 101 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Haydarbey mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.T, E.T. ve F.K yaralandı.
Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Araç Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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