Niksar\'da Baba Oğlunu Keserle Öldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü.
Kırkızlar Mahallesi Narman Geçidi Sokak'taki evlerinde Nihat A. (44) ile oğlu Berat A. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat A, keserle oğlunun başına vurdu.
Berat A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba Nihat A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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