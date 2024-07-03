Tokat'ın Niksar ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.
Mahmudiye Merkez Camisi'nin kubbesinden leylek yavrusunun düştüğünü gören muhtar Murat Demir, Niksar Belediyesini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, caminin kubbesine çıkarak yavruyu düştüğü yerden aldı.
Yavru, sağlık kontrolünün ardından yeniden yuvasına konuldu.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da düşen leylek yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?