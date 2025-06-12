Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hızla bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını söndürmeye çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?