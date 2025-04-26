Tokat'ın Niksar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.M.H. idaresindeki 60 HV 738 plakalı otomobil, Ayazma Küme Evleri mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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