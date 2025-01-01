Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
F.D idaresindeki 38 ADJ 441 plakalı otomobil, Hasanköy mevkisinde uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.A, N.D. ve A.A.D. yaralandı
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Uçuruma Devrilen Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
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