Niksar'da Yeni Mezar Yeri Açma Çalışmaları Başladı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde Harmancık kabristanlığında yeni mezar yeri açma çalışmaları başladı.

Yeni mezar yerinin parsel çalışmalarını tamamlandıklarını bildiren Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı "3 bin 500 metrekarelik alanda 1000 mezar yeri olarak planlanan kabristanlık için ön talep başvurusu başlamıştır. Çeşitli büyüklüklerde parsellenen mezar yerleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze vatandaşlarımız başvurarak mezar yeri işlemlerini yapabilirler" dedi.