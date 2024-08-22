Niksar'da yol ve altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Niksar'da yol ve altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Niksar\'da yol ve altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Tepebaşı, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediklerini belirtti.

22.08.2024 16:16
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yol çalışmaları ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yapılan çalışmalar yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Tepebaşı, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bir yandan asfalt ve parke kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da su ve kanalizasyon yenileme çalışmaları yapılıyor. Mahalle ve sokaklarımızda altyapı çalışması sonucu tahrip olan yollarımız çok bir an önce yapılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda sahada şu sıcaklarda çalışan işçi kardeşlerimize teşekkür ederim. Niksarlı vatandaşlarımızdan da biraz daha sabır ve anlayış bekliyoruz elimizden geldiği kadar eskisinden daha iyi olacak şekilde yapılması için çalışıyoruz. Sıcak asfalt çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. " dedi.

Kaynak: AA

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