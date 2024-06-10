Nisan 2024 İşsizlik Oranı Yüzde 8,5'e Düştü - Son Dakika
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Nisan 2024 İşsizlik Oranı Yüzde 8,5'e Düştü

TÜİK'in iş gücü istatistiklerine göre, Nisan 2024'te işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5 olarak belirlenirken, mevsim etkisinden arındırılmış, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artışla yüzde 27,2'ye yükseldi. TÜİK, Nisan 2024 İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı.

10.06.2024 11:21
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(ANKARA) - TÜİK'in iş gücü istatistiklerine göre, Nisan 2024'te işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5 olarak belirlenirken, mevsim etkisinden arındırılmış, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artışla yüzde 27,2'ye yükseldi.

TÜİK, Nisan 2024 İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, nisan ayında işsizlik oranı yüzde 0,1 puan düşerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. 15 yaş üstündeki kişilerde işsiz sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,1 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 54,2

İş gücü, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1; kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,3 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan 2024 İşsizlik Oranı Yüzde 8,5'e Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nisan 2024 İşsizlik Oranı Yüzde 8,5'e Düştü - Son Dakika
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