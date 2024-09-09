Norveç Başbakanı Çin'de Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norveç Başbakanı Çin'de Ziyarette Bulundu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çin'e resmi ziyarette bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin değerli bir dostluk kurduğunu belirtti.

09.09.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Store, ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Şi görüşmede, diplomatik ilişkilerin 70 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülke halklarının birbirine saygı ve takdir gösterdiğini, birbirlerinden öğrenerek değerli bir dostluk kurduğunu belirtti.

Dünyanın yüzyılda görülmeyen derin değişimlerden geçtiğini ve uluslararası toplumun "doğru seçim yapma konusunda sınandığını" ifade eden Şi, "Çin, barışçı kalkınma yolunda ilerlemeyi sürdürecek, reform sürecini her yönden derinleştirip Çin modernleşmesini ilerleterek dünyaya istikrar ve belirginlik sağlayacak, tüm ülkelerin kullanması için fırsatlar yaratacak." dedi.

Şi, Çin'in Norveç ile özellikle yeşil enerji dönüşümü alanında işbirliğini derinleştirmeyi istediğini vurguladı.

Norveç Başbakanı, üç gün sürecek resmi ziyaretinde Çinli mevkidaşı Li Çiang ve diğer yetkililerle de temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Norveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç Başbakanı Çin'de Ziyarette Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:22 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kılıçlı yemin“ çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz Erdoğan'dan Kabine sonrası "kılıçlı yemin" çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 23:03:45. #1.11#
SON DAKİKA: Norveç Başbakanı Çin'de Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement