Norveç Başbakanı Çin'de Ziyarette Bulundu

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Store, ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Şi görüşmede, diplomatik ilişkilerin 70 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülke halklarının birbirine saygı ve takdir gösterdiğini, birbirlerinden öğrenerek değerli bir dostluk kurduğunu belirtti.

Dünyanın yüzyılda görülmeyen derin değişimlerden geçtiğini ve uluslararası toplumun "doğru seçim yapma konusunda sınandığını" ifade eden Şi, "Çin, barışçı kalkınma yolunda ilerlemeyi sürdürecek, reform sürecini her yönden derinleştirip Çin modernleşmesini ilerleterek dünyaya istikrar ve belirginlik sağlayacak, tüm ülkelerin kullanması için fırsatlar yaratacak." dedi.

Şi, Çin'in Norveç ile özellikle yeşil enerji dönüşümü alanında işbirliğini derinleştirmeyi istediğini vurguladı.

Norveç Başbakanı, üç gün sürecek resmi ziyaretinde Çinli mevkidaşı Li Çiang ve diğer yetkililerle de temaslarda bulunacak.