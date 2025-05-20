Norveç, Çin ile İşbirliğini Artıracak

OSLO, 20 Mayıs (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çin ile ikili ticareti geliştirmeye devam etmek ve yapay zeka yönetişimi ve iklim değişikliği gibi önemli küresel konularda işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Store, pazartesi günü Oslo'da yabancı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında 2025 Norveç parlamento seçimleri, Kuzey Kutup Bölgesi'yle ilgili meseleler, Norveç-ABD ilişkileri, Rusya- Ukrayna çatışması ve Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim gibi konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Store, Xinhua Haber Ajansı muhabirinin sorusuna cevap olarak Eylül 2024'te Çin'e yaptığı ziyaret sırasında "Çinli liderlerle çok açık bir şekilde konuşma fırsatı" bulduğunu ve aralarındaki görüşmeyi "iyi, açık ve sakin" olarak nitelendirebileceğini söyledi.

Norveç ve Çin'in güvenlikle ilgili konularda farklılıkları olduğunu yineleyen Store, "Çin ile ticaret alanında ve bazı önemli küresel siyasi konularda işbirliği yapmak istiyoruz. İlerlemek için işbirliğine ihtiyacımız var" dedi.

Store, yapay zeka konusunda kilit öneme sahip bir küresel karar verici olmadıkları halde büyük güçleri sorumlu davranmaya teşvik etmek istediklerini vurguladı. Store, "Çin ve ABD'ye yapay zekayı kullanmanın doğru yolunu bulmaları ve iklim ve çevreye yönelik en olumsuz etkilerinden kaçınmaları gerektiğini söylemeye devam edeceğiz.

Daha genel küresel meseleler konusunda da Çin'le kapsamlı bir etkileşim içindeyiz, buna da devam edeceğiz" dedi.