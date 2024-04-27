Norveç'te Deniz Aygırına Yaklaşan Turiste Para Cezası - Son Dakika
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Norveç'te Deniz Aygırına Yaklaşan Turiste Para Cezası

Norveç\'te Deniz Aygırına Yaklaşan Turiste Para Cezası

Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da bir turiste, deniz aygırına çok fazla yaklaştığı gerekçesiyle 900 avro para cezası verildi. Svalbard'da yaban hayatına rahatsız edecek şekilde yaklaşmanın yasak olduğu belirtilirken, turistin deniz aygırına birkaç metre yaklaştığı ve fotoğraf çekmek istediği bildirildi. Svalbard, turistler tarafından sıklıkla tercih edilen bir cazibe merkezi olarak biliniyor ve bölgede yaban hayatını gereksiz yere rahatsız etmek yasaklanmış durumda. Norveç hükümeti ise turizm ve iklim değişikliği endişeleriyle 2025'te daha sert yasal düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

27.04.2024 20:07  Güncelleme: 20:34
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Yaban hayatının koruma altında olduğu Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da bir turiste, deniz aygırına çok fazla yaklaştığı gerekçesiyle 900 avro para cezası verildi.

BBC'nin haberine göre, yaban hayatına onları rahatsız edecek şekilde yaklaşmanın yasak olduğu Svalbard'da, Polonya vatandaşı bir turist, fiyortta deniz aygırına yaklaşmak için buz kütlesinin üzerine çıktı.

Bölge sakinleri, deniz aygırına birkaç metre yaklaşan kişiyi yetkililere bildirirken fotoğraf çekmek istediği belirtilen turiste 900 avro para cezası verildi.

Svalbard, bölgede bahar ve yaz aylarında turistler tarafından sıklıkla tercih edilen cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Svalbard Çevre Yasası, takımadalarda, kutup ayıları, foklar, balinalar, ren geyikleri ve kutup tilkilerini de içeren yerel yaban hayatının gereksiz yere rahatsız edilmesini yasaklıyor.

Ayrıca, Norveç hükümeti, turizmin ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle, 2025'te yürürlüğe girecek olan ve bir deniz aygırına 150 metre yaklaşma yasağını da içeren daha sert yasal düzenlemeleri açıklamıştı.

Kaynak: AA

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