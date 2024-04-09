Norveç'te Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norveç'te Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı reddedildi

Norveç'in Drammen kentindeki yerel meclisin yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı, Oslo ve Viken Valiliği tarafından reddedildi. Oslo ve Viken Valiliği, Drammen yerel meclisinin Ukraynalı mülteciler hakkındaki kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Drammen'in, 'daha kolay adapte' olacakları gerekçesiyle sadece Ukraynalı mültecileri kabul etme kararının reddedildiği belirtildi. Söz konusu kararın anayasaya aykırı olduğu ve 'uyruğa dayalı doğrudan ayrımcılık' içerdiği kaydedildi.

09.04.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'in Drammen kentindeki yerel meclisin yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı, Oslo ve Viken Valiliği tarafından reddedildi.

Oslo ve Viken Valiliği, Drammen yerel meclisinin Ukraynalı mülteciler hakkındaki kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Drammen'in, "daha kolay adapte" olacakları gerekçesiyle sadece Ukraynalı mültecileri kabul etme kararının reddedildiği belirtildi.

Söz konusu kararın anayasaya aykırı olduğu ve "uyruğa dayalı doğrudan ayrımcılık" içerdiği kaydedildi.

Yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı

Drammen'deki sağ görüşlü meclis, 13 Şubat'ta 29 "evet" oyuna karşı 28 "hayır" oyuyla kente sadece Ukraynalı mültecilerin kabul edilmesi kararını almıştı.

Yerel meclisinin "daha kolay adapte" olacakları gerekçesiyle sadece Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da dahil olmak üzere birçok milletvekilince eleştirilmişti.

Norveç'in güneyindeki kentte alınan kararın "yasal olmadığını" savunan Store, "hangi mültecileri" kabul edeceklerini seçme yetkilerinin bulunmadığını ifade etmişti.

Kentte yaşayan 103 bin kişinin neredeyse 3'te 1'inin ya mülteci ya da mülteci ebeveynlerin çocukları olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Norveç, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:44 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
13:00 Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti
12:35 Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 16:35:36. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç'te Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement