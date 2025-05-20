Norveç'ten Çin ile İşbirliği Vurgusu

OSLO, 20 Mayıs (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store başkent Oslo'da yabancı gazetecilerle bir araya geldi, 19 Mayıs 2025.

Store pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ile ikili ticareti geliştirmeye devam etmeyi ve yapay zeka yönetimi ile iklim değişikliği gibi önemli küresel konularda işbirliğine gitmeyi hedeflediklerini söyledi. (Fotoğraf: Zhang Yuliang/Xinhua)