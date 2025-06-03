Norveç, Yetenekli Araştırmacıları Çekmek İçin Yeni Program Başlattı

OSLO, 3 Haziran (Xinhua) -- Norveç hükümeti, araştırma sektörünün kalite ve uluslararasılaşma düzeyini artırmak üzere Avrupa dışından deneyimli araştırmacıları Norveç'e çekmeyi amaçlayan yeni bir program başlattı.

Araştırma ve Yükseköğretim Bakanı Sigrun Aasland pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Akademik özgürlüğün tüm dünyada büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu dönemde Norveç proaktif olmalıdır" dedi. Aasland, ABD gibi ülkelerdeki araştırmacıların içinde bulunduğu durum nedeniyle "acilen yetenekli araştırmacıların Norveç'e yerleşerek ülkede çalışmalarını sağlayacak cazip programlar sunulması gerektiğini" sözlerine ekledi.

2025-2028 yılları arasında kullanılmak üzere toplam 300 milyon Norveç kronu (29,8 milyon ABD doları) bütçe tahsis edilecek olan programla araştırmacıların hareketliliğinin artırılması ve Norveç'in araştırma kurumlarının yetenekli uluslararası akademisyenlerle çalışma yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Norveç Araştırma Konseyi Direktörü Mari Sundli Tveit, "Bu çağrıyla hem araştırmacılar hem de araştırma kurumları açısından öngörülebilirliği artırmak istiyoruz" dedi.