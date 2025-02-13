Nuh Yılmaz, Paris'te Suriye Bakanı ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu konferans kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Paris'te düzenlenen Suriye konulu konferans marjında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.