Nusaybin\'de Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.

Kışla Mahallesi Önder Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 8 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.