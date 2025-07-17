Nusaybin'de Gölette Boğulma Olayı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde gölete giren ve gözden kaybolan Muhammed Ali Toprak'ın (15) sudan cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Gölete giren Muhammed Ali Toprak, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınların gölete girerek hareketsiz haldeki Muhammed'i sudan çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),