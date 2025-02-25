Nusaybin'de Mahsur Kalan 17 Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika
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Nusaybin'de Mahsur Kalan 17 Oğlak Kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 17 oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, halatlar yardımıyla oğlakları güvenli bir şekilde kurtardı.

25.02.2025 18:27
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dağlık bölgedeki kayalıklarda mahsur kalan 17 oğlak, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki kırsal Taşlıburç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çoban Mehmet Emin A.'nın otlattığı oğlaklardan 17'si, kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanın çabaları yetersiz kalınca, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, oğlakları tek tek yukarı çıkardı. Yoğun çaba sonucu oğlaklar kurtarıldı. Çoban Mehmet Emin A., ekiplere teşekkür etti.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de Mahsur Kalan 17 Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika

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