Nusaybin'de Mahsur Kalan 17 Oğlak Kurtarıldı

Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dağlık bölgedeki kayalıklarda mahsur kalan 17 oğlak, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki kırsal Taşlıburç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çoban Mehmet Emin A.'nın otlattığı oğlaklardan 17'si, kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanın çabaları yetersiz kalınca, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, oğlakları tek tek yukarı çıkardı. Yoğun çaba sonucu oğlaklar kurtarıldı. Çoban Mehmet Emin A., ekiplere teşekkür etti.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN