Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EBV 412 plakalı akaryakıt yüklü tanker Duruca Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın tankerde hasara neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Tanker Yangını - Son Dakika
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