Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mardin- Şırnak kara yolunun kırsal Bakacak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Tır Yangını: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?