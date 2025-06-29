4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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